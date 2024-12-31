Санкт-Петербург, 31 декабря, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» исключил из заявки на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) защитников Сергея Волкова и Дмитрия Чистякова, а также полузащитников Ильзата Ахметова и Александра Ерохина. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте РПЛ во вторник, 31 декабря.

Валентина Певцова/ТАСС Ильзат Ахметов

Ерохин провёл в текущем розыгрыше чемпионата России 15 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Ахметова и Волков провели по три встречи в чемпионате, Чистяков на поле в нынешнем розыгрыше РЛП не выходил.

«Зенит» после 18 туров чемпионата 2024/2025 годов делит первое-второе место с «Краснодаром». На счету обеих команд по 39 очков.

Как передавало ИА Регнум, в последнем матче 2024 года петербургский клуб на своём поле со счётом 1:2 уступил тольяттинскому «Акрону». Решающий гол в составе команды гостей забил бывший игрок «Зенита» Артём Дзюба. Праздновать свой успех Дзюба не стал.

В матче 17-го тура чемпионата 1 декабря «Зенит» также уступил на своём поле самарским «Крыльям Советов» со счётом 2:3. Голы в составе петербуржцев забили Максим Глушенков и Нуралы Алип.