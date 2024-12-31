Донецк, 31 декабря, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Донецкий металлургический завод с апреля смог увеличить производительность в пять раз за счёт притока инвестиций. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгений Пономаренко в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Предприятие стабильно наращивает объёмы производства. За девять месяцев рост объёма производства с апреля по декабрь увеличился в пять раз: 7 тыс. т стали произведено в апреле, 35 тыс. т — в декабре. Это самый большой показатель предприятия за 2,5 года», — отметил министр.

Пономаренко уточнил, что такой рост объёмов производства и запуск новых прокатных станов стал возможен благодаря притоку инвестиций. Он напомнил, что несколько дней назад первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и глава ДНР Денис Пушилин провели церемонию запуска стана 250.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября на форуме «Российская энергетическая неделя» президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать в регионах страны новые производства и хорошо оплачиваемые места. Вместе с этим президент отметил важность поддерживать инициативы бизнеса в сфере нефтепереработки.

Министерство промышленности и торговли России направит 12 млрд рублей на поддержку 164 проектов в сфере промышленности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отметил глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, эта мера позволит промпредприятиям Донбасса и Новороссии возместить до 50% затрат на обновление оборудования.