Алёшки, Херсонская область, 31 декабря, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Украинские войска снова атаковали Центральную районную больницу в городе Алёшки Херсонской области, а также нанесли удар по школе в Новой Каховке. Об этом сообщил 31 декабря в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко

«Украинские нацисты нанесли повторный удар по больнице Алёшек и сожгли ещё одну законсервированную школу в Новой Каховке», — написал Алексеенко.

По его словам, ВСУ целенаправленно атакуют медучреждение, чтобы жители остались без помощи врачей. Накануне, после первого удара по больнице, украинские военные пытались атаковать карету скорой помощи, в которой находился пострадавший при обстреле главврач Владимир Харлан.

Российские военные не позволили атаковать автомобиль, и Харлана успешно доставили в другой регион. Его жизнь вне опасности, отметил Алексеенко.

Вечером ВСУ уничтожили эту скорую в результате нового удара по больнице, а также атаковали пустую школу. В здании вспыхнул сильный пожар. Жертв при обеих атаках не было, добавил председатель правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря Алёшкинскую ЦРБ атаковал украинский беспилотник, смертельные ранения получил заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, целью варварской атаки киевского режима был главный врач Харлан, который ранее уже пережил покушение. При атаке дрона он получил осколочные ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку на больницу в Алёшках циничным и кровавым преступлением, в очередной раз явившим бесчеловечную нацистскую сущность киевского режима. Она подчеркнула, что Россия решительно осуждает очередное кровавое преступление ВСУ, и заявила, что организаторы и исполнители этой и других атак Украины на мирные объекты понесут неотвратимое наказание.