Прага, 31 декабря, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Нападающий хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр потерял четыре зуба в матче чемпионата Чехии против «Маунтфилда». Об этом спортсмен сообщил в социальной сети.

AP/TASS/Petr David Josek

52-летний Ягр провёл на льду почти 15 минут и сделал одну результативную передачу. Его родная команда «Рытиржи Кладно» победила соперников из Градец-Кралове со счётом 4:2.

Нападающий опубликовал фотографию с выбитыми передними зубами и пошутил, что это пойдёт ему на пользу

«Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел», — написал Ягр на странице в Instagram (запрещён в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Текущий сезон — 37-й для Ягра в профессиональном хоккее. На счету нападающего 6 очков (3 + 3) в 19 матчах национального чемпионата.

Как сообщало ИА Регнум, с 2018 года легендарный чешский хоккеист, выступавший за клубы НХЛ и омский «Авангард», играет в составе «Кладно». В чешский клуб он перешёл после ухода из «Калгари Флеймз».

На счету Ягра — две победы на чемпионате мира, олимпийское золото в составе сборной Чехии и два Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».