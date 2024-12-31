Москва, 31 декабря, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил ввести в эксплуатацию заводы по утилизации коммунальных отходов путём их использования для производства энергии.

ЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Во вторник, 31 декабря, глава государства утвердил перечень документов по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений (…) принять меры, обеспечивающие завершение строительства и ввод в эксплуатацию заводов, предназначенных для утилизации твёрдых коммунальных отходов путём их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии, предусмотрев утверждение соответствующего плана действий», — сказано в документе.

Доклад должен быть представлен главе государства до 1 февраля.

Также Путин поручил правительству включить в нацпроекты мероприятия по созданию условий для повышения эффективности использования сырья, увеличения глубины его переработки и вовлечения в оборот вторичных ресурсов в сфере строительства и производства строительных материалов.

Как передавало ИА Регнум, в мае Путин поручил обеспечить к 2030 году сортировку 100% твёрдых коммунальных отходов и захоронение минимум половины из них. Кроме того, указ предполагает поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

В январе Виктория Абрамченко, занимавшая тогда пост вице-премьера, сообщила, что в России сортируется более половины отходов, а утилизируются почти 13%. В 2023 году лидерами по созданию и эксплуатации системы обращения с твёрдыми отходами были Москва и Московская область, Тульская и Нижегородская области, Ставропольский край и Удмуртия, рассказала Абрамченко.