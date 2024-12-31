Москва, 31 декабря, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS украинской армии в Херсонской области. Об этом 31 декабря сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Иван Шилов ИА Регнум

«Российские военные сожгли колонну американских HIMARS в Херсонской области», ― говорится в публикации.

Уточняется, что по военной технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) ударили ОТРК «Искандер-М». По информации источников, для поражения HIMARS применили ракеты с осколочно-фугасной и кассетной боевой частью.

В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря ВС РФ нанесли групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию ВПК, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ. Цель удара была достигнута.

Также силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили восемь безэкипажных катеров украинской армии. Кроме того, средства ПВО в указанный срок сбили две управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 103 беспилотника самолётного типа, в том числе 68 — вне зоны проведения специальной военной операции.

30 декабря в Минобороны проинформировали о том, что экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по опорному пункту с личным составом ВСУ в приграничном районе Курской области. Объект и живая сила противника были уничтожены.