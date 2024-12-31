Москва, 31 декабря, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Формирования Вооружённых сил Украины за сутки в Курской области потеряли более 445 бойцов, проинформировал 31 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«За сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, 13 боевых бронированных машин и 22 автомобиля», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские бойцы нанесли новые удары по формированиям ВСУ в приграничных районах в Курской области. Бои проходили в районах населённых пунктов Дарьино, Куриловка, Леонидово, Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Новая Сорочина и Черкасское Поречное.

По информации российского оборонного ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 45 980 военных, 262 танка, 204 БМП, 143 бронетранспортёра, 1 372 боевые бронированные машины, 1259 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО.

30 декабря ИА Регнум передавало, что за сутки ВС РФ нанесли поражение формированиям 14 подразделений ВСУ и отразили пять атак штурмовых групп противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 10 населённых пунктов Курской области и четырёх населённых пунктов Сумской области.