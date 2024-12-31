Москва, 31 декабря, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Обращение бывшего президента России Бориса Ельцина, в котором он сообщил о своём уходе с поста, держалось в строгом секрете. Об этом сообщил фотокорреспондент Юрий Феклистов, который проработал вместе с Ельциным около десяти лет.

ТАСС/Великжанин Виктор

«Это было до Нового года объявлено. И это меня очень сильно поразило. Он такие слова сказал, от которых просто были мурашки по коже. Текст ему написал Валентин Борисович Юмашев, как он мне потом сказал, и они держали все в секрете», — рассказал журналист в беседе с ТАСС.

По словам Феклистова, это была очень секретная операция. Он уточнил, что обычно новогоднее обращение снималось за несколько дней до праздника в открытом формате, однако в тот раз его сняли днём 31 декабря в режиме секретности.

«В тот день Наина Иосифовна (жена Ельцина. — Прим. ред.) плакала, но не от горя, что он ушёл, а от радости, что наконец с него этот груз свалился», — добавил фотокорреспондент.

Феклистов также отметил, что после ухода с поста главы государства Ельцин стал чувствовать себя лучше. По словам журналиста, он стал выглядеть лучше и похудел, а также получил возможность смотреть мир и путешествовать, чего он не мог делать в рамках рабочих визитов.

31 декабря 1999 года в новогоднем обращении к гражданам первый президент России Борис Ельцин, занимавший должность с 1991 года, объявил об уходе с поста и назначил исполняющим обязанности президента РФ Владимира Путина, который вскоре был избран на досрочных выборах, прошедших в марте 2000 года.

Как передавало ИА Регнум, в январе была опубликована стенограмма переговоров Ельцина и экс-президента США Билла Клинтона в 1994 году. В ходе них первый российский президент указывал на то, что при расширении НАТО первой в альянс нужно принять РФ, предлагая создать «картель» из США, России и европейских стран, который следил бы за международной безопасностью.