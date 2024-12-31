Москва, 31 декабря, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по развитию космической деятельности, рассчитанный до 2030 года и предусматривающий комплексные задачи и цели. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе Кремля.

Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

Такое поручение глава государства дал правительству и «Роскосмосу» по итогам Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 5 декабря.

«Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией «Роскосмос» обеспечить <…> утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», ― говорится в документе.

Срок выполнения установлен до 1 мая 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Как передавало ИА Регнум, о подготовке в России национального проекта, касающегося развития ракетно-космической промышленности, Путин сообщил 5 декабря. В его рамках необходимо обеспечить системный подход, чтобы ракетно-космическая отрасль получила чёткие долгосрочные планы комплексного развития и сохраняла ресурс, статус одного из технологических флагманов страны, подчеркнул глава государства.

Тогда же российский лидер сообщил, что правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов. Они будут главным инструментом достижения национальных целей России, подчеркнул Путин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запуск 20 национальных проектов с января 2025 года. Он добавил, что из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 трлн рублей. Ещё не менее 13 трлн — привлечь за счёт внебюджетных инвестиций.

Президент России 23 декабря заявил, что новые национальные проекты должны стартовать с 1 января 2025 года без задержек.