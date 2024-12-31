Москва, 31 декабря, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Правительству поручено обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации, чтобы Россия добилась в этой отрасли технологического лидерства. Об этом говорится в поручениях президента Владимира Путина, данных по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Правительству РФ обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства в данной отрасли», — говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

При этом, указано в документе, следует обратить особое внимание на показатели, которые характеризуют объёмы отечественного рынка и производства беспилотных авиационных систем. Также внимания требует вопрос подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в регионах.

С учётом ранее данных поручений, также говорится в тексте, кабинету министров следует принять решения, стимулирующие развитие автономных интеллектуальных транспортных систем. В частности, речь идёт о формировании нормативно-правовой базы для их ускоренного развития.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин отметил, что решения в сфере беспилотного транспорта будет сложно осуществить без поддержки правительства. Он добавил, что власти располагают всеми возможностями, чтобы обеспечить технологическое лидерство России в этом направлении.

В конце июня 2023 года правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года.

В июле того же года Путин поручил утвердить национальный проект по беспилотникам. В августе Андрей Белоусов, занимавший тогда пост первого вице-премьера, сообщил о готовности нацпроекта.