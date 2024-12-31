Москва, 31 декабря, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил следить за соблюдением принципа семейноцентричности и созданием условий для семей с детьми при реализации профильных национальных проектов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во вторник, 31 декабря, глава государства утвердил перечень документов про итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» обеспечить мониторинг реализации включённых в национальные проекты мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости, а также мониторинг соблюдения при реализации национальных проектов принципа «семейноцентричности», — сказано в документе.

Этот принцип предусматривает ориентацию на семью, создание условий для семей с детьми, защиту интересов семьи, формирование в обществе положительного образа многодетной семьи и сохранение семейных ценностей, отметил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент заявил, что правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов. Глава государства отметил, что нацпроекты будут главным инструментом достижения национальных целей России, и подчеркнул, что все действия и планы властей должны опираться на реальное положение дел в экономике.

20 декабря Путин отметил, что для успешного решения задач развития РФ в ней должно быть намного больше россиян, чем сейчас. Глава государства заметил, что доля третьих и последующих детей в российских семьях растёт, однако сохраняются и некоторые негативные тенденции — снижение рождаемости и откладывание времени вступления в брак и рождения детей.

В приветствии участникам церемонии подведения итогов Года семьи Путин ранее заявил, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния являются приоритетными общенациональными целями.