Москва, 31 декабря, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Временные ограничения на приём и отправку рейсов действовали 31 декабря в трёх аэропортах Северо-Кавказского федерального округа. Пять самолётов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Он уточнил, что в целях обеспечения безопасности полётов работу приостанавливали аэропорты Беслан, Северный и Уйташ во Владикавказе, Грозном и Махачкале.

«Ограничения во всех трёх вышеперечисленных аэропортах сняты в 12:00 мск», — написал Кореняко.

За время действия ограничений запасные аэродромы приняли четыре самолёта, следовавшие в Махачкалу, и один, следовавший во Владикавказ.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 декабря аэропорт Казани временно приостанавливал работу в целях безопасности. Ограничения были сняты в 09:30 мск. Самолёты, следовавшие в Казань из Томска и Сургута, приземлились на запасном аэродроме Бегишево в Нижненкамске.

О временной приостановке работы аэропорта во Владикавказе ранее сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Республика подверглась атаке беспилотников. Один из них сбили над полигоном Шалхи, второй — над Пригородным районом. Жертв и разрушений, отметил Меняйло, в результате налёта нет.