Москва, 31 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить реализацию мер в 2025 году, касающихся преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости в России. Об этом сообщил Кремль 31 декабря.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Поручение дано правительству Российской Федерации. На сайте Кремля отмечается, что доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря в приветствии участникам церемонии подведения итогов Года семьи «Год семьи. Продолжение: дороги в будущее — с любовью по пути» Владимир Путин подчеркнул, что приоритетными общенациональными целями являются улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния.

20 декабря, в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей Путин заметил, что для успешного решения задач развития России её граждан должно быть намного больше, чем есть сейчас. Он обратил внимание, что хотя доля третьих и последующих детей в российских семьях растёт, сохраняются и некоторые негативные тенденции.

По словам президента, такая ситуация должна быть преодолена, и на это направлены новые национальные проекты. Кроме того, глава государства добавил, что демографическая ситуация в «благополучных странах» хуже, чем в России, несмотря на то, что они прилагают не меньше усилий для поддержки семей.