Москва, 31 декабря, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству нарастить темпы обеспечения технологической независимости РФ и превосходства отечественных технологий над зарубежными аналогами. Список его поручений опубликован на сайте Кремля.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

«Правительству РФ при реализации новых национальных проектов нарастить темпы обеспечения технологической независимости по важнейшим направлениям и создание условий для достижения превосходства отечественных технологий и продукции над зарубежными аналогами исходя из принципов глобальной конкурентоспособности отечественных технологий и продукции, созданной с их использованием», — указано в документе.

Как передавало ИА Регнум, в середине января Путин поручил правительству России обеспечить разработку больших генеративных моделей для их использования в ключевых отраслях экономики. Ответственным за исполнение поручения он назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

В конце февраля Владимир Путин также объявил, что утвердил обновлённую стратегию развития ИИ в РФ. Он подчеркнул, что алгоритмы искусственного интеллекта являются важным элементом цифровых платформ и России нужно быть самодостаточной и конкурентоспособной в указанной сфере.