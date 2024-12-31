Москва, 31 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов с 1 января 2025 года.

Олег Елков/ТАСС

Во вторник, 31 декабря, глава государства утвердил перечень документов по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: а) обеспечение реализации начиная с 1 января 2025 года новых национальных проектов, которые станут приоритетом при формировании федерального бюджета до 2030 года», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в послании Федеральному собранию Путин объявил, что в РФ будут запущены пять новых национальных проектов: «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент заявил, что правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов. Глава государства отметил, что нацпроекты будут главным инструментом достижения национальных целей России, и подчеркнул, что все действия и планы властей должны опираться на реальное положение дел в экономике.

Путин также выступил с инициативой изложить информацию о новых национальных проектах, их целях, этапах и результатах в понятном для граждан справочнике.