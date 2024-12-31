Лондон, 31 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Украина заключит мирный договор с Россией и откажется от территорий в 2025 году, прогнозирует британская газета Financial Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

«(Глава киевского режима. — Прим. ред.) Владимир Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земель», — сказано в материале.

Авторы публикации уточняют, что на подобные условия Зеленский пойдёт в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке Вашингтона. При этом вступление Украины в НАТО по итогу будет заморожено.

22 декабря ИА Регнум передавало, что избранный президент США Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима начать думать о прекращении огня и отказе от регионов, вернувшихся в состав России. По данным авторов испанской газеты El Pais, Трамп направил Зеленскому соответствующее письмо.

Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление Зеленского об отказе от планов Украины вступить в НАТО.

Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заключил глава государства.