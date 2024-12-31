Донецк, 31 декабря, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ), переодетого в женскую одежду. Об этом сообщила «Российская газета».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Очередных пленных штурмовики из Бурятии взяли на кураховском направлении. Один украинский боец был одет в тулуп, который он взял в доме у местного жителя. Второй одел женскую дублёнку.

Оба служили в 23-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и представились мирными наблюдателями.

«Мне приказали занять позицию и следить, чтобы никто не ходил», ― рассказал сержант ВСУ Руслан Дубовенко.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 21 по 27 декабря в плен российской армии сдался 51 украинский военнослужащий.

24 декабря Минобороны сообщило, что в ходе освобождения населённого пункта Новопустынка в Донецкой Народной Республике российские военные взяли в плен 10 украинских бойцов. По словам командира роты, перестрелка длилась всего пять минут, после чего украинские военные подняли руки со словами: «Мы сдаёмся».

Украинский военный 29 декабря сдался в плен бойцам ВС РФ в Курской области, прочитав листовку. В листовке было указано, что добровольно сдавшимся дадут возможность позвонить семье и попасть в обменные списки.