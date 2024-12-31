Чебоксары, 31 декабря, 2024, 12:11 — ИА Регнум. В ряде муниципальных округов Чувашской Республики произошло аварийное отключение света, без электричества остались почти 10 тыс. человек, сообщил 31 декабря Государственный комитет региона по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всего под отключение электроэнергии попали более 2,7 тыс. частных жилых домов, почти 10 тыс. человек и девять социально-значимых объектов», — сказано в Telegram-канале ГКЧС.

В заявлении уточняется, что проблемы с электроснабжением возникли в Чебоксарском, Канашском, Шумерлинском, Моргаушском, Аликовском и Урмарском муниципальных округах.

Причиной для отключения электричества стали неблагоприятные погодные условия, добавили в ведомстве. При этом уточняется, что в Аликовском, Канашском и Урмарском МО восстановительные работы уже завершены.

Ранее главное управление МЧС РФ по республике в Telegram-канале проинформировало, что 30 и 31 декабря в некоторых районах Чувашии ожидается усиление ветра до 15–17 м/с.

14 декабря ИА Регнум передавало, что более 50 тыс. жителей Дагестана остались без электричества на фоне снегопада и сильного ветра. К ликвидации последствий стихии были привлечены 276 специалистов и 92 единицы спецтехники.