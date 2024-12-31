Москва, 31 декабря, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Послабления в закон о тишине для новогодней ночи действуют не во всех регионах России, рассказал во вторник, 31 декабря, генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В частности, в Москве, Свердловской области и ряде других регионов таких послаблений нет, сказал Адамс в интервью RT.

«В некоторых регионах России на Новый год предусмотрены послабления. Так, в Самарской области можно шуметь до 03:00 1 января, а в Санкт-Петербурге разрешено запускать пиротехнику с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января», — отметил юрист.

Если в том или ином регионе послабления не предусмотрены, а соседи празднуют Новый год слишком громко, граждане вправе обратиться в полицию, и сотрудники правоохранительных органов обязаны будут приехать и разобраться в ситуации, добавил Адамс.

Как передавало ИА Регнум, департамент региональной безопасности Москвы ранее рекомендовал воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а также новогодних ёлок. Рекомендация связана с участившимися случаями провокаций с использованием пиротехники, отмечалось в сообщении.

В эту новогоднюю ночь во многих регионах России желание «ярко повеселиться» будет ограничено законом — такие меры были приняты из соображений безопасности, а также солидарности с бойцами нашей армии, которые сражаются на фронтах СВО, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.