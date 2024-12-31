Нижнекамск, Татарстан, 31 декабря, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Аэропорт Бегишево в Нижнекамске принял самолёты, которые не смогли приземлиться в Казани из-за временных ограничений. Об этом сообщил 31 декабря «РИА Новости» представитель воздушной гавани.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Он уточнил, что в Бегишево были перенаправлены рейсы Томска и Сургута. Самолёты сели на запасной аэродром.

«С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта», — говорится в материале.

Пассажиры с детьми могли воспользоваться в аэропорту комнатами матери и ребёнка, добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 декабря аэропорт Казани временно приостанавливал работу в целях безопасности. Ограничения были сняты в 09:30 мск.

Кроме того, на фоне атаки БПЛА на Северную Осетию ограничения на вылет и прилёт введены в аэропорту Владикавказа. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что один дрон средства ПВО сбили над полигоном Шалхи, второй — над Пригородным районом. Жертв и разрушений в результате налёта нет.

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над восемью регионами России 68 украинских беспилотников. Больше всего — 25 БПЛА — нейтрализовали над Брянской областью. Ещё 17 дронов уничтожили над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, десять — над Смоленской областью, два — над Тверской. По одному дрону перехватили над Ростовской, Курской и Калужской областями.