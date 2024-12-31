Москва, 31 декабря, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по военному аэродрому ВСУ, сообщили 31 декабря в Министерстве обороны РФ.

кадр из видео. Министерство обороны России

«Нанесён групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, ударам подверглось предприятие, поставлявшее пороховые заряды для ВСУ. Минобороны РФ уточнило, что все цели поражены.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря стало известно, что российские военные нанесли удар по военному аэродрому и складу с горюче-смазочными материалами ВСУ. Также были поражены скопления личного состава и военной техники ВСУ в 148 районах в зоне проведения спецоперации.

30 декабря появилась информация о том, что экипажи российских вертолётов Ка-52М нанесли удары по опорному пункту с личным составом ВСУ в приграничном районе Курской области. Объект и живая сила противника были уничтожены.