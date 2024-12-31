Краснодар, 31 декабря, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Предупреждение о лавинной опасности в горах Краснодарского края и Адыгеи продлевается до 3 января, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Кубани.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ранее указанный режим действовал в этой местности до 18:00 мск 31 декабря. Он касается возвышенностей высотой более 1,5 км.

«До 18:00 мск 3 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1500 м лавиноопасно», — уточнило региональное подразделение МЧС.

Управление на своём сайте также напомнило о мерах по предупреждению схода лавин, а также о действиях во время таких событий и после их наступления.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале у горнолыжных трасс на курорте «Лаура» в Сочи сошла лавина. Спасатели оперативно нашли всех, кто оказался в этом районе. Они эвакуировали шесть человек, никто не пострадал.

В апреле с горы Фишт в Краснодарском крае сошла лавина. Процесс сняли на видео, которое затем появилось в Сети. 30 июня на территории Сочинского национального парка туристка из Ростовской области получила смертельные травмы из-за сошедшей лавины. Женщина скончалась ночью 1 июля в больнице.