Вашингтон, 31 декабря, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск негативно высказался о канцлере Германии Олафе Шольце и предрёк ему поражение на грядущих выборах. Об этом он написал в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет», — прокомментировал он пост, посвящённый грядущим выборам в Германии.

При этом Oaf в переводе с английского означает «болван» или «олух».

Как передавало ИА Регнум, бундестаг 16 декабря выразил вотум недоверия Шольцу. Согласно законодательству Германии, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Пресс-служба президента ФРГ сообщила об одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент.

20 декабря Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) способна спасти немецкий народ. Кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель, в свою очередь, оставила Маску комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Сам Шольц также отреагировал на слова Маска и заявил, что не согласен с мнением американского миллиардера. В ответ на это Маск назвал канцлера «некомпетентным дураком» и призвал его уйти в отставку.

Политолог-германист Тимофей Борисов считает, что по итогам досрочных выборов в немецкий парламент, скорее всего, победу одержит партия Христианско-демократического союза Германии, а новым канцлером ФРГ станет Фридрих Мерц. Однако единоличного большинства у ХДС не будет, что вновь приведёт к созданию трёхсторонней неустойчивой коалиции, добавил эксперт.