Одесса, Украина, 31 декабря, 2024, 11:44 — ИА Регнум. В Одессе снесли памятник поэту, музыканту и актёру Владимиру Высоцкому. Об этом 31 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua».

Сергей Поляков/РИА Новости Памятник Владимиру Высоцкому у Одесской киностудии

Он был установлен у здания Одесской киностудии. Демонтаж монумента коммунальщики провели ночью. На опубликованном видео видно, как возле монумента стоит грузовик с краном.

Власти Одессы пока никак не прокомментировали произошедшее.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря депутаты городского совета Одессы приняли постановление о сносе памятника Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. Согласно документу, в 2025 году за счёт бюджета в городе демонтируют 12 памятников, в числе которых монументы Пушкину на Приморском бульваре и на Пушкинской улице.

В Киеве 5 декабря демонтировали четыре бюста героев Великой Отечественной войны. Киевскому режиму не угодили бюсты Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Фёдорова.

15 ноября памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову снесли в Кривом Роге. Несколько дней спустя на месте бывшего монумента русскому писателю появилась надпись «Пушкин вечен, а вы нет».

В 2015 году власти Украины приняли закон о так называемой декоммунизации, который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Уже к началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Пушкину и Суворову, а также изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя демонтаж памятника Пушкину в Одессе, заявил, что памятники советским деятелям и русским писателям на Украине сносят из-за страха перед совместным с Россией культурным наследием. По его словам, на Украине боятся даже мёртвых русских.