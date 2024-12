Нью-Йорк, США, 31 декабря, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Даниил Дубов проспал партию с американцем Хансом Ниманном на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, потому что не смог контролировать джетлаг. Об этом он рассказал в интервью Take Take Take.

Александр Гальперин/РИА Новости Даниил Дубов

Ранее Дубов уснул в своём номере и не проснулся в назначенное время. За это россиянину было присуждено техническое поражение, и он не вышел в четвертьфинал турнира.

«Что случилось, то случилось. Что я ещё должен сказать? Если ты не идиот, то когда происходит что-то такое, ты понимаешь, что на самом деле случилось. Я в первый раз в США, очень сложно контролировать джетлаг. Так бывает», — объяснился шахматист.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря 18-летний шахматист Володар Мурзин одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке. Он набрал 10 очков по итогам 13 партий. Второе место на турнире занял российский игрок Александр Грищук. Третье — Ян Непомнящий. Оба заработали по 9,5 очка.

В тот же день президент России Владимир Путин поздравил Мурзина с победой. По словам главы государства, отрадно осознавать, что весь пьедестал почёта заняли российские спортсмены. Он пожелал шахматистам новых достижений и поздравил с наступающим Новым годом.