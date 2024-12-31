В Северной Осетии сбили ещё один беспилотник ВСУ
Глава Северной Осетии Меняйло сообщил о втором сбитом дроне ВСУ
Владикавказ, 31 декабря, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Второй за сутки беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Северной Осетией. Об этом 31 декабря сообщил глава региона Сергей Меняйло.
Он уточнил, что дрон ликвидировали в 10:20 (мск) в Пригородном районе.
«Ещё один беспилотник сбит. Жертв и разрушений нет», ― написал Меняйло в Telegram-канале.
Он добавил, что угрозу атаки беспилотников в регионах Северо-Кавказского федерального округа объявили в 4:00 (мск), с этого времени в республике работает оперативный штаб. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.
Глава региона также напомнил гражданам о необходимости доверять только проверенной информации.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 декабря средства ПВО уничтожили беспилотник в Северной Осетии. Его сбили над полигоном Шалхи. После этого в аэропорту Владикавказа временно приостановили приём и отправку рейсов.
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над восемью регионами России 68 украинских беспилотников. Больше всего — 25 БПЛА — нейтрализовали над Брянской областью. Ещё 17 дронов уничтожили над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, десять — над Смоленской областью, два — над Тверской. По одному дрону перехватили над Ростовской, Курской и Калужской областями.
В Ярцевском районе Смоленской области обломки одного из дронов упали на нефтебазу. В результате произошёл разлив топлива, началось возгорание ГСМ.