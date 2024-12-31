Владикавказ, 31 декабря, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Второй за сутки беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Северной Осетией. Об этом 31 декабря сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что дрон ликвидировали в 10:20 (мск) в Пригородном районе.

«Ещё один беспилотник сбит. Жертв и разрушений нет», ― написал Меняйло в Telegram-канале.

Он добавил, что угрозу атаки беспилотников в регионах Северо-Кавказского федерального округа объявили в 4:00 (мск), с этого времени в республике работает оперативный штаб. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.

Глава региона также напомнил гражданам о необходимости доверять только проверенной информации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 декабря средства ПВО уничтожили беспилотник в Северной Осетии. Его сбили над полигоном Шалхи. После этого в аэропорту Владикавказа временно приостановили приём и отправку рейсов.

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили над восемью регионами России 68 украинских беспилотников. Больше всего — 25 БПЛА — нейтрализовали над Брянской областью. Ещё 17 дронов уничтожили над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, десять — над Смоленской областью, два — над Тверской. По одному дрону перехватили над Ростовской, Курской и Калужской областями.

В Ярцевском районе Смоленской области обломки одного из дронов упали на нефтебазу. В результате произошёл разлив топлива, началось возгорание ГСМ.