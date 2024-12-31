Кременчуг, Украина, 31 декабря, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Объект возле железнодорожной станции Кременчуг в Полтавской области, на котором, предположительно, проводилась сборка дронов ВСУ, подвергся ударам. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ангары парка в последнее время часто заезжали фуры в сопровождении военных с сиренами… Из дополнительных сведений можно сделать вывод, что завозились в том числе детали БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] и на месте производилась сборка», — написал он в своём Telegram-канале.

Лебедев уточнил, что прилёт пришёлся в направлении приемно-отправочного парка «Череднички».

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Министерство обороны РФ проинформировало, что Вооружённые силы России нанесли удары по инфраструктуре украинских аэродромов и цехам по производству ударных БПЛА, а также по местам хранения дронов и подготовки к запуску.

23 декабря Сергей Лебедев написал об ударах, нанесённых в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области. Один из них пришёлся по складам ВСУ. За день до этого координатор подполья Николаева распространил информацию об ударе по действующему военному аэродрому украинских сил в Миргороде в Полтавской области.