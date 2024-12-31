Москва, 31 декабря, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Индексация пенсий работающих пенсионеров в 2025 году затронет порядка 9 млн человек. Об этом 31 декабря сообщили в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Что касается индексации, то коэффициент используется 7,3%, это прогнозный индекс инфляции», — процитировал ТАСС сообщение нижней палаты парламента.

Отмечается, что, несмотря на запланированную индексацию пенсий, правительство имеет возможность дополнительно увеличить пенсионные выплаты.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы Никита Чаплин проинформировал, что в 2025 году средний размер пенсии по старости составит около 24 тыс. рублей.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что с 1 апреля 2025 года получателям социальных пенсий проиндексируют выплаты на 14,75%. Средства на эти цели заложены в бюджет, добавила парламентарий.

Соцфонд напомнил об индексации на 7,3% пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года. Расчёт произведут, исходя из суммы 36 351,59 рубля. В случае, если работающий пенсионер уволился с работы, ему повысят пенсию в дополнение к прибавке по индексации. Размер пенсии посчитают с учётом всех пропущенных индексаций за время трудовой деятельности пенсионера.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 28 декабря заявил, что страховые пенсии в России в феврале 2025 года увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года. Он отметил, что изначально повышение пенсий запланировали на 7,3%, но годовая инфляция, по предварительным данным, будет выше этого показателя. Такой случай учли в российском законодательстве.