Нью-Йорк, США, 31 декабря, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Даниил Дубов проспал партию с американцем Хансом Ниманном на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. Об этом сообщает NRK.

Артем Геодакян/ТАСС Даниил Дубов

По информации норвежского СМИ, Дубов уснул в своём номере и не проснулся в назначенное время. За это россиянину было присуждено техническое поражение, и он не вышел в четвертьфинал турнира.

Ранее на декабрьском чемпионате мира по рапиду весь пьедестал заняли российские шахматисты. Первое место занял 18-летний Володар Мурзин, на втором месте Александр Грищук и на третьем Ян Непомнящий.

Как передавало ИА Регнум, норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Нарушение состояло в том, что шахматист пришёл на турнир в джинсах вместо классических брюк.

Сам Карлсен в интервью норвежскому изданию NRK заявил, что не хочет иметь с FIDE ничего общего. Он принёс извинения зрителям, добавив, что для кого-то это может быть глупым принципом, но для него это не забавная ситуация.