Пхеньян, 31 декабря, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Туристический сектор в КНДР необходимо развивать, поскольку он является движущей силой для экономического роста страны и её регионов. Об этом заявил глава государства Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

AP/TASS Лидер КНДР Ким Чен Ын

29 декабря лидер республики посетил отели и сети обслуживания, возведённые в туристическом городке Мёнсасимни на побережье Восточного моря. Объект находится на Кальмаском полуострове.

Ким Чен Ын дал высокую оценку комплексу. Он отметил, что инфраструктура городка привлечёт не только туристов, но и позволит проводить там политические и культурные мероприятия на государственном уровне. Открытие Кальмаской прибрежной туристической зоны запланировано на июнь 2025 года.

Ким Чен Ын в ходе визита подчеркнул что КНДР обладает богатыми и разнообразными туристическими ресурсами, которые следует осваивать. Кроме того, глава государства распорядился расширять виды предоставляемого обслуживания и проводить подготовку специалистов в этой сфере.

Помимо этого, он призвал продолжать благоустройство культурной зоны, соединяющей туристический комплекс в горах Кымган и Кальмаскую прибрежную туристическую зону.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале правительство Приморского края отмечало, что в ближайшие годы строящаяся в КНДР Вонсан-Кальмаская туристическая зона начнёт принимать российских туристов. В том же месяце в Корейскую Народно-Демократическую Республику прибыла туристическая группа из России. 98 российских туристов смогли увидеть достопримечательности Пхеньяна, а также посетить горнолыжной курорт Масикрён.

В апреле специалист одной из туристических компаний Приморского края Наталья Зинина в беседе с ИА Регнум рассказала, что туры в КНДР являются перспективным направлением. По её словам, доступно авиасообщение из Владивостока в Пхеньян. При этом власти Приморского края также подняли вопрос возобновления пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Расон.

Руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков подчёркивал, что регулярные авиарейсы между РФ и КНДР укрепляют отношения между государствами. Он добавил, что туристические поездки в Корейскую Народно-Демократическую Республику стали возможны благодаря договорённостям президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына.