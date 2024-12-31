Сана, 31 декабря, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (известное как хуситы) нанесло удар по американскому авианосцу Harry S. Truman с помощью крылатых ракет и дронов в то время, когда корабль сам готовился атаковать территорию Йемена. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В ходе совместной операции морских сил, ракетных войск и беспилотных войск большим количеством беспилотников и крылатых ракет был нанесён удар по американскому авианосцу Harry S. Truman в момент подготовки американских войск к масштабной воздушной атаке на нашу страну», — отметил он.

Представитель хуситов также уточнил, что этот удар сорвал готовящуюся атаку Соединённых Штатов.

Как передавало ИА Регнум, 27 декабря хуситы атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. По их словам, ракетный удар достиг своей цели и работа израильской воздушной гавани была приостановлена.

Хуситы 1 декабря заявили, что атаковали военное судно США и три корабля снабжения в Аравийском море с применением нескольких ракет и БПЛА. По словам Яхья Сариа, были атакованы американские военные суда снабжения Stena Impeccable, Maersk Saratoga и Liberty Grace. Хуситы намерены продолжать атаковать связанные с США и Израилем суда до тех пор, пока не прекратятся операции против сектора Газа, добавил он.