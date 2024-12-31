Нижний Тагил, Свердловская область, 31 декабря, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») выполнила контракты 2024 года по поставке в Вооружённые силы РФ танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«В адрес Минобороны РФ отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизированных Т-72Б3», — отметили в компании.

Уточняется, что в войска были направлены два эшелона с боевой техникой. В рамках традиции танки из каждой партии украсили по-новогоднему. На Т-90М «Прорыв» установили флаг Российской Федерации, на Т-72Б3М — новогоднюю ёлку.

По информации представителей концерна, с начала спецоперации в конструкцию этих танков было внесено более сотни изменений. Так, например, все боевые машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой.

На «Уралвагонзаводе» также подчеркнули, что в 2024 году нижнетагильское предприятие круглосуточно снабжало ВС РФ современной военной техникой. В пресс-службе добавили, что объёмы производства росли на протяжении года. Месяцем, в котором были зафиксированы самые большие показатели выпуска, стал ноябрь.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале при посещении «Уралвагонзавода» президент РФ Владимир Путин назвал Т-90М лучшим танком в мире. Он заметил, что так говорят российские танкисты, а также признают в рядах противника.

В октябре американский журнал The National Interest включил российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» в пятёрку лучших танков в мире в 2024 году. Отмечалось, что у последнего были улучшены мощность и подвижность. Кроме того, в публикации говорилось, что 125-миллиметровая пушка 2А46М-4, установленная на Т-90М, способна стрелять как стандартными боеприпасами, так и противотанковыми управляемыми ракетами.

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поставки танков в ВС РФ за последние три года увеличились почти в восемь раз.