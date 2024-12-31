Москва, 31 декабря, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме после введённых ограничений на приём и вылет рейсов. Об этом 31 декабря сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Марина Лысцева/ТАСС

«В аэропорту Казани с 09:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации в Telegram-канале.

Уточняется, что в период действия ограничений два самолёта, летевшие в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме Бегишево в Нижнекамске.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 декабря работу аэропорта Казани временно ограничили в целях безопасности. Воздушная гавань не принимала и не оправляла авиарейсы.

На прошедшей неделе временные ограничения в аэропорту столицы Татарстана вводились трижды: 25, 27 и 28 декабря. Тогда следовавшие в аэропорт Казани из Томска, Сургута и Кемерово пассажирские самолёты перенаправили на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске.

Воздушная гавань также приостанавливала работу 21 декабря, когда Казань подверглась атаке беспилотников. В мэрии города сообщили о пожарах, вспыхнувших в трёх районах города после налёта украинских БПЛА.