Москва, 31 декабря, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Российские военные в несколько этапов штурмовали небольшой город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, расположенный на стратегически важной высоте. Об этом 31 декабря рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» в составе Южной группировки ВС России с позывным Чукча.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что Часов Яр является одним из самых сложных укрепрайонов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Город окружён сразу несколькими системами естественных и рукотворных преград и укреплений, которые за полгода удалось преодолеть», ― рассказал в беседе с ТАСС военный.

По его словам, в битву за Часов Яр «Эспаньола» полным составом вступила летом. В течение нескольких месяцев шла зачистка лесных массивов на подступах к микрорайону Канал, ещё больше месяца длился штурм самого микрорайона. Затем начались бои за территории, прилегающие к каналу Северский Донец ― Донбасс. Осенью бои шли уже в микрорайоне Новом.

«Недолго продержалась украинская оборона и на других участках, и вскоре бои начались в посёлке Калиновка, а также в лесном массиве у бывшего пионерлагеря «Дружба», ― добавил Чукча.

Начальник оперштаба сообщил, что российские военные продолжают ожесточённые бои за окончательное освобождение Часова Яра. Основные боевые действия по-прежнему сосредоточены вокруг огнеупорного комбината, который получил название «Цитадель».

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска почти полностью освободили территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре. ВСУ пока ещё могут там удерживаться, но к ним приходит осознание, что особых перспектив нет, добавил он.

По состоянию на 16 декабря российские силы контролировали 99,3% территории Луганской Народной Республики и 70% — ДНР. Херсонская область освобождена на 76%, а Запорожская — на 73,9%.

Боец с позывным Чукча 18 декабря сообщил, что украинские вооружённые формирования после вывода техники из города Часова Яра готовят к обороне Константиновку и Дружковку.