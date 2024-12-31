Севастополь, 31 декабря, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Российские военные 31 декабря сбили несколько воздушных целей над акваторией Чёрного моря в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Наши военные успешно отразили ночную атаку укронацистов. По предварительной информации, сбито четыре воздушных цели над морем», ― написал глава города в Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, уничтожены два безэкипажных катера вблизи берега.

Ранее Развожаев сообщил, что над морем сбили несколько воздушных целей и один безэкипажный катер в отдалении от берега.

Как передавало ИА Регнум, ночью 31 декабря подразделения противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолётного типа над акваторией Чёрного моря. Силы ПВО сбили дроны на большой высоте.

За ночь 31 декабря подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе над восемью российскими регионами 68 украинских беспилотников. По данным Минобороны, самой массированной атаке Вооружённых сил Украины подверглась Брянская область — в небе над регионом обнаружили и сбили 25 дронов. Ещё 17 БПЛА уничтожили над Крымом, 11 — над Краснодарским краем. Силы ПВО ликвидировали 10 украинских БПЛА в Смоленской области.

В Тверской области за ночь сбили два дрона. По одному беспилотнику уничтожили в небе над Ростовской, Курской и Калужской областями.