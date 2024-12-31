Владикавказ, 31 декабря, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Средства ПВО уничтожили беспилотник над полигоном в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло 31 декабря в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло.

Он добавил, что с 4 утра в регионах Северо-Кавказского федерального округа действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА. Аэропорт во Владикавказе временно не принимает и не отправляет рейсы.

Меняйло призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 декабря российские военные перехватили и уничтожили над восемью регионами 68 украинских беспилотников. Самой массированной атаке ВСУ подверглась Брянская область — там сбили 25 беспилотников ВСУ. Ещё 17 дронов уничтожили над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, десять — над Смоленской областью, два — над Тверской. По одному дрону перехватили над Ростовской, Курской и Калужской областями.

В Ярцевском районе Смоленской области обломки одного из дронов упали на нефтебазу. В результате произошёл разлив топлива, началось возгорание ГСМ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью два украинских дрона были сбиты над акваторией Чёрного моря. Позже он добавил, что военные отразили попытку атаки надводных беспилотников: уничтожены два безэкипажных катера и несколько воздушных целей.