Москва, 31 декабря, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Российским автолюбителям в новом году необходимо заменить водительские удостоверения, срок действия которых истёк в 2022 году и затем автоматически был продлён. Об этом сообщили в ГИБДД.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Госавтоинспекции уточнили, что водителям нужно будет пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ за новым удостоверением.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 или 2025 годах, автоматически продлят на три года. Нововведение коснётся как водителей, управляющих личным транспортом, так и управляющих транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.

«Просроченные» удостоверения пролонгируют автоматически. В МВД отметили, что именно на выдачу прав после истечения их срока в целом приходится большая часть выдаваемых удостоверений, поэтому автоматическое продление позволит миллионам водителей продолжать беспрепятственное управление своими авто.

Аналогичное постановление правительство приняло в апреле 2022 года, продлив на три года срок действия водительских удостоверений, который истекал в 2022–2023 годах.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рекомендовала заранее поменять права, срок действия которых продлён до 2025 года, чтобы не столкнуться с очередями. Она добавила, что и продлённые, и новые права имеют равную юридическую силу. Срок действия заменённых прав — десять лет.