Москва, 31 декабря, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщило 31 декабря Минобороны РФ в Telegram-канале.

Министерство обороны России. Кадр из видео

В ведомстве отметили, что на этом полигоне военнослужащие по контракту проходят тактико-специальную, огневую, медицинскую, инженерную подготовку. Здесь же проходит боевое слаживание подразделений, которым руководят офицеры с боевым опытом, полученным в ходе специальной военной операции.

«Командующий ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук доложил главе российского оборонного ведомства, что, помимо подготовки по основной военно-учётной специальности, контрактники дополнительно осваивают программы обучения боевому применению и противодействию беспилотным летательным аппаратам», — говорится в сообщении.

На полигоне Белоусов осмотрел лабораторию, на базе которой готовят боевые расчёты БПЛА различного назначения, в том числе FPV-дронов. Здесь же специалисты испытывают новые образцы военной техники, разрабатывают и модернизируют беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны поблагодарил личный состав соединения морской пехоты Черноморского флота за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО, и вручил отличившимся военным государственные награды, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря Белоусов проинспектировал группировку российских войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. В ходе рабочего совещания на пункте управления группировки министр заслушал доклады командования, а позже вручил военным государственные награды.