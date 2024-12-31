Калуга, 31 декабря, 2024, 09:06 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотников в Калужской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что ночью 31 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник на территории Думиничского района.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», ― написал глава региона в Telegram-канале.

На месте работает оперативная группа.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 31 декабря подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе над восемью регионами России 68 украинских беспилотников. По данным Минобороны, самой массированной атаке Вооружённых сил Украины подверглась Брянская область — в небе над регионом обнаружили и сбили 25 дронов. Ещё 17 БПЛА уничтожили над Крымом, 11 — над Краснодарским крем. Силы ПВО ликвидировали 10 украинских БПЛА в Смоленской области.

В Тверской области за ночь сбили два дрона. По одному беспилотнику уничтожили в небе над Ростовской, Курской и Калужской областями.

1 декабря в результате падения сбитого беспилотника ВСУ на окраине одного из поселений в Калужской области вспыхнул пожар. Дрон самолётного типа уничтожили в Малоярославецком районе. Никто не пострадал. Суммарно на территории региона уничтожили семь беспилотников. Их также сбили над Жуковским, Бабынинским и Сухиничским районами.