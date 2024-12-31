Москва, 31 декабря, 2024, 08:54 — ИА Регнум. На сегодняшний день 19 человек фигурируют в уголовном деле о торговле детьми, возбуждённом в отношении многодетной матери из Москвы Юлии Логиновой. Это следует из материалов дела.

Михаил Синицын/ТАСС Юлия Логинова

Как уточнил ТАСС, речь идёт о медицинской сестре столичной больницы Гулии Муртазиной, обвиняемой в продаже собственного новорождённого ребенка, и ещё двух безработных женщинах ― Аурике Долич и Зухре Минигалеевой.

Всех троих суд отправил под арест. Для Муртазиной избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 февраля 2025 года. Двух других подозреваемых арестовали до середины января.

«Что касается Анжелики Терещенко, имеющей на попечении восемь несовершеннолетних детей, ей ограничены определённые действия», — говорится в материалах дела.

В ходе следствия продолжается выяснение вовлечённости новых фигурантов в торговлю детьми. Срок предварительного следствия продлён до 4 апреля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, проверка в отношении главной фигурантки уголовного дела Юлии Логиновой началась в октябре 2023 года после того, как из медучреждения поступила информация о наличии в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещённого при его заболевании. Прокурорская проверка установила, что женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей.

Предполагая, что в отношении двух детей были совершены действия противоправного характера, следствие возбудило уголовное дело по п. «а, б, з» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершённая в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»).

Экспертиза ДНК не подтвердила родство Логиновой ни с одним из детей. Оказалось, что при регистрации детей в ЗАГСе она предоставляла поддельные документы. Следователи подозревают, что женщина могла купить детей. 18 октября 2023 года Преображенский суд Москвы отправил Логинову под арест.

По этому уголовному делу проходят ещё несколько фигурантов, в том числе Наталья Патока, которую подозревают в содействии Логиновой, и Фаризаде Усманова, передавшая ей своих малолетних дочь и сына для усыновления по фальшивым документам. Следователи установили ещё одну подозреваемую. Ей предъявили обвинение по статье о торговле людьми за сделку, совершённую в 2020 году.

В августе десять уголовных дел о торговле детьми объединили в одно производство. Логинова в полном объёме признала вину. Также суд продлил арест двум обвиняемым, связанным с Логиновой.