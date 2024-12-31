Чита, 31 декабря, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Водитель внедорожника врезался в машину ДПС, а затем в фуру, когда пытался скрыться от полиции в Чите. Об этом сообщила 31 декабря пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Прокуратура Забайкальского края

По информации ведомства, полицейские попытались задержать водителя, управлявшего автомобилем Range Rover без номеров. В ходе погони он «на высокой скорости совершил столкновение с автомашиной ДПС, после чего не справился с управлением и допустил столкновение с фурой».

На опубликованных прокуратурой снимках видно, что внедорожник превратился в груду металла. Серьёзно пострадал и полицейский автомобиль.

В результате аварии погиб один человек, следует из сообщения МЧС. Спасатели «деблокировали погибшего и тушили автомобиль», сообщили в ведомстве изданию Чита. ру.

Прокуратура Черновского района Читы контролирует ход и результаты процессуальных проверок по факту ДТП.

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