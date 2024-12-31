Пекин, 31 декабря, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Политическое доверие между Китаем и Россией постоянно выходит на новый уровень под стратегическим руководством двух лидеров. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении с Новым годом президенту РФ Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Китай и Россия всегда двигались вперёд рука об руку по правильному пути неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности на третьи стороны, подчеркнул китайский лидер.

«Политическое взаимодоверие и стратегическое сотрудничество постоянно выходят на новый уровень», — цитирует Си Цзиньпина агентство Синьхуа.

Председатель КНР отметил, что Восточный маршрут газопровода Китай — Россия полностью введён в эксплуатацию, а практическое сотрудничество в различных областях дает всё больше наглядных результатов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России поздравил глав зарубежных государств и правительств с Рождеством и наступающим Новым годом.

21 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент не будет поздравлять руководителей недружественных стран с Новым годом и Рождеством. Путин поздравит иностранных партнёров России, а также народы ряда стран, рассказал пресс-секретарь президента.