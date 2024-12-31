Операторы расчёта БПЛА волгоградского 255-го полка ВС РФ протаранили тяжёлые украинские дроны типа «Баба-яга» FPV-дронами, оснащёнными дубинками. Видеокадры того, как российские коптеры с закреплёнными на них длинным бруском и массивной веткой сбивают в небе вражеские БПЛА, обнародовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что воздушный бой происходил в районе Курахова Донецкой Народной Республики. Таким известием ознаменован новый, 1041-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

Накануне утром, 30 декабря, микрорайон Южный, а с ним и вся жилая застройка в Курахово были полностью зачищены от присутствия Вооружённых сил Украины (ВСУ), а боец 110-й бригады с позывным Солнце водрузил флаг России на одной из многоэтажек.

«Баба-яга» — это общее прозвище сельскохозяйственных мультикоптеров, переоборудованных в бомбардировщики. Они представляют собой аппараты достаточно большого размера с очень шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом.

Русская дубина против украинской «Бабы Яги» — видеокадр из Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

FPV-дрон с массивной веткой сбивает БПЛА ВСУ — видеокадр из Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В начале декабря 2024 года старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев рассказал о модернизации трофейной «Бабы-яги» и её переименовании. По словам бойца, преобразованная «тётя Вера» может нести на себе до 20 кг и до шести FPV-дронов на расстояние 15–20 км. Её преимуществами, по мнению бойца, стали бесшумность, незаметность для тепловизоров и дешевизна компонентов.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.