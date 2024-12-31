Брянск, 31 декабря, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Брянская область ночью 31 декабря подверглась массированной атаке ВСУ. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 19 вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Силам ПВО удалось обнаружить и сбить БПЛА самолётного типа.

Богомаз отметил, что благодаря работе российских военных удалось не допустить разрушений на земле, а также избежать жертв.

«Все атаки отражены, все цели уничтожены!» — написал губернатор Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, , в Ярцевском районе Смоленской области силы противовоздушной обороны ночью 31 декабря отразили атаку украинских беспилотников. При падении обломков одного из дронов на нефтебазу произошёл разлив топлива, началось возгорание ГСМ.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил 31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев.