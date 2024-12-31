Ростов-на-Дону, 31 декабря, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны ранним утром 31 декабря уничтожили вражеский беспилотник в небе над Ростовом-на-Дону. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он уточнил, что средства ПВО обнаружили и сбили вражеский дрон около 06:00.

Слюсарь заверил, что при падении обломков БПЛА повреждений нет, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в Ярцевском районе Смоленской области силы противовоздушной обороны ночью 31 декабря отразили атаку украинских беспилотников. При падении обломков одного из дронов на нефтебазу произошёл разлив топлива, началось возгорание ГСМ.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил 31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев.