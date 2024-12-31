Ярцево, Смоленская область, 31 декабря, 2024, 05:58 — ИА Регнум. В ночь на 31 декабря украинские беспилотник совершили атаку на топливно-энергетический комплекс в Ярцево Смоленской области. В результате произошли возгорания. Подробности сообщил глава муниципального образования «Ярцевский район» Роман Захаров.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По информации Захарова, расчёты МЧС ликвидируют открытое пламя. Расследованием занимаются спецслужбы и компетентные органы.

«Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — призвал глав МО, добавив, что будет информировать о развитии ситуации.

О жертвах и пострадавших не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Смоленской области ночью 31 декабря объявили опасность атаки беспилотников.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил 31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На Украине ночью 31 декабря серия повторных взрывов прогремела в Киеве. Также взрывы были слышны в Шостке Сумской области.