Херсон, 31 декабря, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Цели и задачи спецоперации на Украине успешно выполняются, ВСУ и глава киевского режима Владимир Зеленский шаг за шагом терпят стратегическое поражение. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

По словам главы региона, все задачи главнокомандующего успешно выполняются. ВСУ шаг за шагом терпят поражение.

«Петля вокруг шеи кровавого клоуна всё больше затягивается, украинские формирования теряют возможности вооружённой борьбы», — сказал «РИА Новости» Сальдо.

По его словам, киевская армия нуждается в оружии и живой силе.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные в паническом страхе бегут из-под Дзержинска (Торецка) в Донецкой Народной Республике. Об этом написал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на радиоперехват разговоров ВСУ.

ВСУ испытывают серьёзные проблемы и положение ухудшается по всей линии фронта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис. Украинские силы сталкиваются с нехваткой личного состава и вооружений. По его словам, сложившаяся ситуация затрудняет для ВСУ продолжение боевых действий.