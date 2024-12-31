Москва, 31 декабря, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Получателям социальных пенсий проиндексируют выплаты на 14,75%. Об этом сообщила «РИА Новости» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Социальная пенсия в 2025 году будет проиндексирована на 14,75% с 1 апреля», — сказала Бессараб.

Средства на эти цели заложены в бюджет, добавила парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году средний размер пенсии по старости составит порядка 24 тыс. рублей, информировал 30 декабря депутат Госдумы Никита Чаплин.

Соцфонд в декабре напомнил об индексации на 7,3% пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года. Расчёт произведут, исходя из суммы 36 351,59 рубля. В случае, если работающий пенсионер уволился с работы, ему повысят пенсию в дополнение к прибавке по индексации. Размер пенсии посчитают с учётом всех пропущенных индексаций за время трудовой деятельности пенсионера.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 28 декабря заявил, что страховые пенсии в России в феврале 2025 года увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года. Он отметил, что изначально повышение пенсий запланировали на 7,3%, но годовая инфляция, по предварительным данным, будет выше этого показателя. Такой случай учли в российском законодательстве.