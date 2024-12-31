Вашингтон, 31 декабря, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Одна из смертоносных и страшных авиакатастроф в Южной Корее, в результате которой взорвался самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, была вызвана «фатальным сочетанием факторов». Об этом заявили эксперты газете The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

По мнению председателя Корейской ассоциации авиационной безопасности Хван Хо Вона, пилоты обычно не торопятся приземляться в случае отказа шасси, но в этой ситуации решили, что времени мало.

Профессор Пэк Сын Чжу из Корейского открытого киберуниверситета добавил, что отказ шасси мог быть следствием неисправности двигателя, что и заставило пилота принимать решение «в считаные минуты».

Дополнительно к катастрофе привело сокращение длины ВПП с 2,8 до 2,5 км из-за строительных работ. Самолёт приземлился на брюхо дальше обычного, и этого расстояния не хватило. Некоторые эксперты полагают, что крушение можно было предотвратить, если бы в конце полосы не находилась бетонная антенна-локализатор, в которую и врезался борт с пассажирами.

Как сообщало ИА Регнум, на борту находился 181 человек, выжили только двое. Опубликовано видео приземления лайнера, на нём не видно выпущенного шасси.

Также были опубликованы кадры, как птица попадает в двигатель самолёта. Директор Центра лётного обучения Университета Хансо Ким Кю Ван заявил, что это могло повредить гидравлическую систему, которая поднимает и опускает шасси.

Предварительные результаты расследования крушения авиалайнера Embraer 190 компании AZAL, летевшего рейсом Баку — Грозный, будут озвучены в течение 30 дней. Пассажирский самолёт утром 25 декабря разбился в трёх километрах от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. При этом 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту воздушного судна, были 16 граждан РФ. Из них выжили девять человек.