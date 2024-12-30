Санкт-Петербург, 31 декабря, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Близкий доступ к новогодней ёлке на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге временно ограничили из-за сильного ветра. Об этом предупредил в Telegram-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ёлка

В предновогодние дни в городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного юго-западного и западного ветра, местами порывы могут достигать 15-18 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с.

«От сильных порывов дерево раскачивает, потому укрепляем основу конструкции, чтобы она могла выдерживать даже самые серьёзные нагрузки. Однако временно, пока бушует стихия, близкий доступ к ели все же ограничим», — написал Пиотровский.

Чиновник пояснил, что фотографировать, снимать видео и просто любоваться новогодней ёлкой можно, но чуть поодаль.

Как сообщало ИА Регнум, администрация оренбургского села Красный Коммунар объяснила установку новогодней ёлки из вторсырья тем, что хотела провести эксперимент.

На центральной площади бельгийского города Ауденарде в результате сильного ветра упала 20-метровая новогодняя ель. Под деревом оказались люди, одна из пострадавших погибла.

23 декабря 2021 года в новосибирском посёлке Венгерово на центральной площади рухнула главная ёлка. В этот день должно было состояться её открытие. Обошлось без жертв. Позднее ель восстановили, но убрали возле неё горки и фигуры.

В декабре 2018 года в посёлке Харп Приуральского района Ямала упала городская новогодняя ёлка. В регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и морозов до минус 50 градусов. Ель упала ночью, никто не пострадал.